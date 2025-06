Festa Uil a Reggio, Falcomatà: ‘Occasione importante per ribadire l’importanza del tema lavoro’

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, intervenendo oggi alla IV festa nazionale del sindacato Uil, in fase di svolgimento sul Lungomare ‘Italo Falcomatà’, all’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’.

“ Scegliere questi due argomenti , in una regione nella quale non esiste l’alta velocità ferroviaria , l’ammodernamento della Strada Statale 106 non arriva a Reggio Calabria , si riducono i finanziamenti per strade e infrastrutture , con il dumping contrattuale che esiste ed è mascherato da lavoro precario , ma di fatto è lavoro in nero , all’interno del quale non sono previste le garanzie minime di sicurezza e dignità dei lavoratori , è sicuramente una scelta azzeccata ”.

“Quanto ha rilevato l’Istat pochi giorni fa – ha evidenziato il primo cittadino – conferma quindi una regione purtroppo poverissima, all’interno della quale le famiglie, esattamente una persona su due, ricorre all’indebitamento bancario non per finanziare spese d’investimento, non per acquistare casa o per contrarre un mutuo, ma per finanziare la spesa corrente.

Quindi le famiglie calabresi non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese, ma neanche a metà mese, e questo, evidentemente – ha concluso Falcomatà – è un tema sul quale bisogna che la politica, i lavoratori e quindi i sindacati, si confrontino in maniera seria e determinata”.