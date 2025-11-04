4 novembre a Reggio, Falcomatà: ‘Come Anci chiederemo al governo più risorse per la sicurezza nelle città’

Attraverso l’esempio di chi ha perso la vita, per la Patria, attraverso quei valori che ci consentono di vivere in un Paese democratico, oggi possiamo trasmettere un messaggio di pace ma anche di impegno civile alle nuove generazioni. Affiancare la giornata del 4 novembre anche alla consegna delle benemerenze per il servizio reso nei confronti del Paese, è un bel messaggio che diamo ai più giovani”.

“Un appuntamento che per la nostra città è diventato un evento in grado di coinvolgere sempre più persone, altre istituzioni in tutte le sue articolazioni, non solo le forze dell’ordine o le forze armate. Mi ha fatto molto piacere vedere la presenza delle scuole, molti gli studenti in piazza.

Così il sindaco metropolitano e di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi alla giornata dell’Unità nazionale e delle Forze armate.

“Oggi riflettiamo – ha aggiunto il primo cittadino – anche sugli aspetti della sicurezza, che non è solo dentro i nostri confini europei, ma anche nelle nostre città. Nei prossimi giorni avremo l’assemblea nazionale Anci, come coordinamento Anci città metropolitane, chiederemo al governo formalmente un impegno per aumentare le risorse per i Comuni nel settore sicurezza. Siano esse risorse umane ma – ha concluso – anche di tutto ciò, in termini di infrastrutture e tecnologie, che consente ai nostri cittadini di avere una maggiore percezione della sicurezza”.