Lavori litorale Pellaro, Milia (FI): ‘Uscire dalla logica dell’emergenza, occorre una programmazione’

“L’avvio dei lavori di intervento su tre tratti del litorale di Pellaro per difendere la costa e salvaguardare le infrastrutture e le abitazioni dell’area è un segnale positivo, ma non possiamo dimenticare che si arriva a questo intervento a quattro anni di distanza dai finanziamenti ricevuti dalla Regione Calabria e solo dopo l’ennesima mareggiata che ha colpito duramente il nostro territorio”.

A dichiararlo è il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia.

“ Come Forza Italia, da anni sollecitiamo interventi strutturali per uscire dalla logica dell’emergenza. Proprio nelle scorse settimane, insieme al collega Zimbalatti, abbiamo partecipato a un tavolo tecnico a Catanzaro con i vertici regionali, che confermano come neppure dal Comune sia mai stato inoltrato alcuno studio, quale prima fase per una programmazione di interventi: un’ulteriore dimostrazione che la protezione delle nostre coste non può procedere con azioni a singhiozzo, rincorrendo soluzioni tampone per porre rimedio ai danni causati dal maltempo”.

“Auspichiamo, pertanto, che questo intervento sul litorale di Pellaro non resti isolato, ma sia l’inizio di una serie di interventi che interessino tutto il litorale Sud – conclude Milia – e che venga finalmente attuata una programmazione sul lungo periodo che superi la fase dei semplici interventi riparatori”.