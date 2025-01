Reggio, l’omaggio del Consiglio comunale per i 100 anni di ‘Nonna’ Felicia

Dai giorni della guerra in Venezuela fino al rientro in Italia: Felicia Nicolò, 100 anni di storia e amore, onorata dal presidente del Consiglio comunale

Una cittadina esemplare, nata e cresciuta a Reggio Calabria, che dopo innumerevoli sacrifici e altrettante peripezie degne di una sceneggiatura cinematografica, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni circondata dall’amore dei familiari. “Nonna” Felicia Nicolò ha compiuto un secolo di vita il 7 gennaio 2025 e, nell’occasione, il presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra, le ha consegnato una pergamena e un omaggio floreale a nome dell’intera Assise cittadina.

Una vita tra sacrifici e amore per la famiglia

Durante la Seconda Guerra Mondiale, da sfollata, Felicia Nicolò ha badato ai suoi dodici fratelli e alla famiglia affrontando vicissitudini di ogni tipo. Dopo la guerra si è sposata ed è emigrata in Venezuela dove ha vissuto per 15 anni.

Il marito si è poi ammalato gravemente e la coppia è rientrata in Italia con i tre figli. Rimasta vedova, “Nonna Felicia” ha svolto molti lavori per far crescere i figli in modo dignitoso, conducendo una vita intensa, virtuosa e sempre dedita agli altri.