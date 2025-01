Reggio, la visita della Befana all’Istituto La Provvidenza – FOTO

La Befana è arrivata all’Istituto La Provvidenza di Reggio Calabria, centro di aggregazione presieduto da Sara Bottari, che da oltre trent’anni si impegna con dedizione a prendersi cura di persone disabili adulte, e di centinaia di bambini di famiglie fragili della città, offrendo loro opportunità di svago, operosità e serenità.

Il centro, che da sempre rappresenta un punto di riferimento per le famiglie, è anche molto attivo nell’organizzare attività per i più piccoli, creando occasioni di socializzazione e crescita. Alla visita della Befana erano presenti anche il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, insieme agli assessori Carmelo Romeo, Lucia Anita Nucera e Anna Briante.

Il sindaco e gli assessori hanno scelto di trascorrere insieme agli utenti del centro un intero pomeriggio dedicato ai ragazzi e ai bambini ospiti della struttura, all’insegna di giochi, musica e balli. L’arrivo della Befana, tanto atteso, ha portato con sé i doni che numerosi reggini avevano voluto condividere nell’ambito delle raccolte solidali di “Reggio città Natale”, in segno di affetto verso le realtà locali. Presente anche una delegazione del Kiwanis Club di Reggio Calabria che ha contribuito alla raccolta dei doni, consegnando alla struttura un tavolo da calciobalilla.

Intervenendo a margine dell’incontro con i ragazzi, il sindaco Falcomatà ha spiegato: «La raccolta dei doni di “Reggio Città Natale” per le case famiglia e le associazioni ha visto molti cittadini impegnati a fare acquisti per i propri cari, ma con un gesto di grande generosità aggiungere un regalo in più, senza sapere a chi sarebbe stato destinato. Questo gesto rappresenta l’ennesima testimonianza dell’immensa generosità dei reggini, un dono che si fa con il cuore e che rende questo territorio così speciale».