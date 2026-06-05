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Festa dei Carabinieri, Cirillo: ‘Per la prima volta a Reggio una celebrazione nazionale per l’Arma’

Celebrazioni per il 212° anniversario dei Carabinieri a Reggio Calabria. Il grazie di Cirillo: "Presidio di legalità fondamentale per i nostri cittadini"

05 Giugno 2026 - 14:25 | Comunicato stampa

festa carabinieri

“Oggi Reggio Calabria ha vissuto una giornata storica. Per la prima volta la Festa nazionale dell’Arma dei Carabinieri è stata celebrata nella nostra città, un riconoscimento che onora l’intera Calabria e che testimonia l’attenzione dello Stato verso questo territorio”.

Lo afferma il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, al termine delle celebrazioni per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

“La scelta di Reggio Calabria per una celebrazione così significativa onora la città e l’intera regione e rappresenta un riconoscimento importante per una terra che ha sempre avuto con l’Arma dei Carabinieri un rapporto profondo, costruito sulla presenza quotidiana, sulla fiducia e sul servizio alle comunità. È un legame che attraversa la storia della Calabria e che continua a essere un punto di riferimento per i cittadini, per le istituzioni e per tutti coloro che credono nei valori della legalità e dello Stato”.

Il Presidente Cirillo ha quindi rivolto un pensiero agli uomini e alle donne dell’Arma che operano quotidianamente sul territorio calabrese.

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Il ringraziamento del Consiglio regionale all’Arma

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“A tutti i Carabinieri desidero esprimere il ringraziamento dell’Assemblea legislativa calabrese per il lavoro svolto ogni giorno al servizio dei cittadini. Con professionalità, spirito di sacrificio e profondo senso dello Stato garantiscono sicurezza, legalità e tutela delle nostre comunità, spesso in contesti complessi e delicati”.

“Questa giornata – conclude Cirillo – rinnova il legame tra istituzioni e cittadini e ci richiama ai valori del rispetto delle regole, della giustizia e della responsabilità. Valori che l’Arma dei Carabinieri incarna da oltre due secoli e che rappresentano un riferimento fondamentale anche per le nuove generazioni”.

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