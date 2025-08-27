Feste mariane a Reggio, Brunetti: ‘Ecco le location di fiera e giostre’
Reggio Calabria si prepara alle festività mariane: annunciate le location per bancarelle e giostre, attesa per il cartellone eventi
27 Agosto 2025 - 15:36 | di Redazione
“Sul programma ancora non posso dire nulla, ma vi posso comunicare quelle che sono state individuate come location sia per la fiera sia per le giostre, cosa che tra l’altro facciamo ogni anno”.
Risponde così ai nostri microfoni il vicesindaco di Reggio Calabria Paolo Brunetti sulla programmazione prevista per le prossime festività mariane.
“Abbiamo deliberato qualche giorno fa rispetto alla collocazione della Fiera nell’area di Pentimele: le famose bancarelle nell’area di Pentimele, così come ogni anno. Le giostre per i più piccoli nell’area del piazzale Ferrari, quello antistante il PalaCalafiore, mentre per le giostre dei grandi l’area prevista è l’area libera del Tempietto, il parcheggio dell’area Tempietto. Ovviamente vanno presi alcuni accorgimenti per non devastare quello che c’è già accanto, però era l’unica area idonea per ospitare lo spettacolo viaggiante delle giostre”.
Brunetti sul programma di eventi
“Ancora siamo in fase di valutazione, bisogna aspettare anche le varie proposte che arrivano dagli operatori commerciali, quindi ad oggi non c’è un programma definito. Tanti nomi in campo, che come ogni anno susciteranno l’interesse da parte non solo della nostra città, ma anche della provincia”.