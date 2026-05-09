Falso sondaggio sulle Comunali di Reggio: ‘Si va verso il ballottaggio’, ma l’Istituto è inesistente

Nelle ultime ore sta circolando nelle chat un presunto sondaggio sulle elezioni comunali di Reggio Calabria 2026.

La grafica indica Francesco Cannizzaro al 45%, Domenico Battaglia al 37%, Eduardo Lamberti Castronuovo al 13% e Saverio Pazzano al 5%. In alto compare anche la scritta: “Si profila ballottaggio”.

Un messaggio costruito per accreditare l’idea di una corsa più ravvicinata. Ma il contenuto non presenta elementi verificabili: nessuna scheda ufficiale, nessun link, nessun riferimento reale all’istituto indicato, “Demoscopica” (a differenza dell’esistente Demoskopika).

La grafica appare quindi come una fake news elettorale.

Il dato politico è evidente: lo scarto tra Cannizzaro e Battaglia (rispetto all’unico sondaggio sino a oggi pubblicato) viene ridotto e il ballottaggio viene presentato come scenario probabile. Una ricostruzione che sembra andare nella direzione di una narrazione favorevole al centrosinistra, ma che non trova riscontro nei sondaggi ufficiali finora diffusi.

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L’unico sondaggio noto sulla corsa a Palazzo San Giorgio è quello commissionato nelle scorse settimane da LaC e realizzato da Swg tra il 13 e il 16 aprile su 700 residenti maggiorenni.

Secondo quella rilevazione, Cannizzaro è stimato tra il 52% e il 56%, con possibilità di vittoria al primo turno. Battaglia si ferma tra il 32% e il 36%, Lamberti Castronuovo tra il 5% e il 9%, Pazzano tra il 4% e il 6%.

Numeri molto diversi da quelli del falso sondaggio che sta girando in queste ore.

Massimo Ripepi, consigliere comunale e candidato alle prossime elezioni, commenta il sondaggio fake emerso nelle ultime ore.

“In una fase delicata come quella della campagna elettorale, che si avvia peraltro alla conclusione, la diffusione di sondaggi falsi rischia di confondere gli elettori reggini. I dati reali sono quelli pubblicati nelle scorse settimane e decisamente favorevoli al centrodestra, e riteniamo che possano anche aumentare dopo le elezioni del 24 e 25 maggio.

Un sondaggio non è una semplice immagine da condividere su WhatsApp. Deve avere un autore reale, una metodologia chiara, un campione, un committente e una scheda consultabile. In questo caso, questi elementi mancano. Per questo il presunto sondaggio va trattato per ciò che è: una fake news“, conclude Ripepi.