Elezioni Reggio, il primo sondaggio premia Cannizzaro: possibile vittoria al primo turno

Il primo sondaggio ufficiale, commissionato da LaC, in vista delle Comunali di Reggio Calabria fotografa, al momento, un netto vantaggio di Francesco Cannizzaro. Il candidato del centrodestra, secondo la rilevazione Swg condotta tra il 13 e il 16 aprile su 700 residenti maggiorenni, si attesterebbe tra il 52% e il 56%, con concrete possibilità di chiudere la partita già al primo turno.

Più staccato Domenico Battaglia, indicato in una forbice compresa tra il 32% e il 36%. Ancora più indietro Eduardo Lamberti Castronuovo, tra il 5% e il 9%, e Saverio Pazzano, tra il 4% e il 6%.

Il dato politico si inserisce dentro un clima cittadino segnato da forte sfiducia verso l’amministrazione uscente. Quasi un reggino su due, il 46%, ritiene infatti che la qualità della vita in città sia peggiorata negli ultimi dieci anni. Un malcontento che attraversa diversi settori dell’elettorato e che sembra tradursi in una richiesta chiara di cambiamento.

Anche il confronto tra coalizioni conferma questo scenario: il centrodestra viene stimato al 56%, mentre il centrosinistra si fermerebbe al 34%. Resta però una quota importante di elettori che non ha ancora scelto, pari al 29%, elemento che lascia ancora aperti alcuni margini nella corsa elettorale.

Sul piano dei partiti, Forza Italia risulta la prima forza politica cittadina con il 21%, seguita dal Partito Democratico al 19%. Più indietro Fratelli d’Italia, che si attesterebbe al 12,5%. Un quadro comunque destinato a poter cambiare con la composizione definitiva delle liste, soprattutto quelle civiche.

L’indagine misura anche notorietà e fiducia dei candidati. Cannizzaro ed Eduardo Lamberti Castronuovo sono i più conosciuti, entrambi oltre il 70%. Quanto al gradimento, Cannizzaro è il candidato con la quota più alta di giudizi positivi: il 56% tra chi lo conosce. Considerando invece la fiducia sull’intero campione, il parlamentare forzista è al 37%, davanti a Lamberti Castronuovo al 35%, Battaglia al 24% e Pazzano al 13%.

A pesare è soprattutto il giudizio molto severo sull’ultimo mandato amministrativo. Il 74% degli intervistati valuta negativamente l’azione del centrosinistra alla guida della città, mentre solo il 26% la ritiene efficace. Tra le criticità segnalate emergono ritardi nelle opere pubbliche, promesse non mantenute, poche scelte incisive e una diffusa percezione di scarsa chiarezza nella gestione delle risorse.

A poche settimane dal voto, il sondaggio restituisce dunque l’immagine di una città insoddisfatta, orientata verso un cambio di passo e con un candidato, Francesco Cannizzaro, che al momento appare davanti a tutti.