Reggio, festival del teatro popolare: appuntamento conclusivo alla villa comunale

Un’ultima occasione per vivere la magia del teatro popolare e celebrare il talento delle compagnie che hanno animato il Festival

La FITA Provinciale di Reggio Calabria con il suo presidente Michele Carilli è lieta di invitare la stampa e la cittadinanza alla serata conclusiva della Seconda Edizione del Festival del Teatro Popolare – Città di Reggio Calabria, in programma giovedì 11 settembre alle ore 21:30 presso la suggestiva Villa Comunale Giardini Umberto I.

Dopo quattro serate che hanno registrato grande partecipazione ed entusiasmo, il Festival si prepara a chiudere questa edizione confermandosi un evento capace di promuovere le tradizioni popolari, valorizzare il teatro amatoriale e offrire spazi di incontro culturale a cittadini e turisti.

L’appuntamento conclusivo del Festival

L’appuntamento conclusivo, ospitato nella splendida cornice della Villa Comunale, offrirà un’ultima occasione per vivere la magia del teatro popolare e celebrare insieme il talento delle compagnie che hanno animato il Festival con passione e creatività.