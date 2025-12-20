Reggio, 2 milioni di euro per la ristrutturazione della Galleria d’Arte Contemporanea

«L’assegnazione di 1.943.000 euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la ristrutturazione e la riqualificazione dell’immobile destinato a Galleria d’Arte Contemporanea e Biblioteca d’Arte specializzata, in uso all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, rappresenta una notizia di straordinaria importanza per la nostra città».

Lo dichiara il consigliere comunale Mario Cardia, sottolineando come si tratti di un intervento concreto che rafforza il ruolo di Reggio Calabria come polo culturale e formativo di rilievo nel Mezzogiorno.

«Parliamo di un investimento significativo – prosegue Cardia – che consentirà di restituire alla città uno spazio fondamentale per la promozione dell’arte contemporanea, per la crescita dell’Accademia di Belle Arti e per l’intero tessuto culturale e creativo del territorio. Cultura e formazione sono leve strategiche di sviluppo e coesione sociale, e questo finanziamento va esattamente in questa direzione».

Il consigliere comunale evidenzia inoltre l’importanza del lavoro di squadra e del dialogo istituzionale, che hanno reso possibile l’arrivo di risorse così rilevanti su Reggio Calabria.

Il plauso politico e le prospettive future

Cardia esprime un sentito apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto in questi anni dal commissario provinciale Giuseppe Mattiani, dal commissario cittadino Armando Neri e da tutta la classe dirigente Lega. L’impegno costante e la capacità di costruire relazioni istituzionali solide hanno contribuito in maniera determinante a creare le condizioni per risultati concreti come questo.