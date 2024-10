Quartiere di Arghillà, a Palazzo San Giorgio l’accordo di partenariato per il Progetto F.A.T.A.

Il protocollo sarà siglato tra Comune, Consorzio Ecolandia e Chiesa Valdese per la rigenerazione del quartiere reggino

Martedì 15 ottobre, alle ore 09:00, presso Palazzo San Giorgio, sarà siglato l’accordo di partenariato che coinvolge il Consorzio Ecolandia, il Comune di Reggio Calabria e la Chiesa Valdese. Quest’ultima è l’ente finanziatore del Progetto F.A.T.A. Comunità (Fuoco, Acqua, Terra, Aria… Comunità), che mira alla rigenerazione del quartiere di Arghillà.

Partecipanti alla firma del protocollo

Saranno presenti all’appuntamento:

Il Sindaco di Reggio Calabria , Giuseppe Falcomatà

, Il Prefetto di Reggio Calabria , Clara Vaccaro

, Il Presidente del Consorzio Ecolandia , Giuseppe Minniti

, I rappresentanti della Chiesa Valdese: la moderatora Alessandra Trotta e la responsabile dell’Ufficio Otto per Mille, Manuela Vinay

Il Progetto F.A.T.A. Comunità e i suoi partner territoriali

Il Progetto F.A.T.A. Comunità è guidato dal Consorzio Ecolandia insieme a numerosi partner territoriali, tra cui:

Associazione ACE Medicina Solidale

Azimut

ASD Arghillà

Coordinamento di Quartiere di Arghillà

Associazione FARE ECO

Cooperativa sociale Rom 1995

Fuoco, acqua, terra, aria e comunità: i pilastri del progetto

Il progetto si fonda su cinque elementi chiave: fuoco, acqua, terra, aria e comunità. Questi rappresentano le basi per la realizzazione di diverse iniziative, tra cui:

Creazione di una Comunità Energetica solidale

Avvio di un sistema sperimentale di recupero e riutilizzo delle acque piovane

Installazione di un eco-compattatore e la creazione di un hub del riuso

Costruzione di un complesso sportivo

Rigenerazione di varie aree del quartiere

Questi interventi infrastrutturali saranno preceduti e accompagnati da una forte azione di animazione di comunità con gli abitanti del quartiere, al fine di coinvolgerli e sensibilizzarli alle tematiche ecologiche e ambientali.

Sinergia tra Progetto F.A.T.A. e Comune di Reggio Calabria

Il Progetto F.A.T.A. Comunità trova adesso il supporto del partner istituzionale nella Città di Reggio Calabria, inserendosi nella più ampia strategia del Comune per la rigenerazione e riqualificazione del quartiere di Arghillà.

Grazie al progetto, sono stati assegnati i nomi alle strade di Arghillà Nord. Alle ore 11:00, da Piazza Italia, partirà il taxi sociale del progetto per percorrere le strade di Arghillà, dove sono state installate le targhe toponomastiche. Alle ore 12:00, si procederà alla posa in opera della targa di Piazza Integrazione dei Popoli e alla presentazione di una Mappa di quartiere, realizzata in un workshop con la partecipazione dei residenti di Arghillà Nord.