Fratelli d’Italia, a Reggio Calabria il flash mob “Spazza bugie”

Cinque anni di mal-governo e devastazione totale dei centri nevralgici della Città che il Sindaco ci ha propinato come un trionfo, un film di fantascienza proiettato all’interno del palazzo in cui si è asserragliato.

Noi non ci stiamo a questa sceneggiata, l’intelligenza dei reggini non va offesa. Per questo vogliamo restituire ai cittadini una narrazione dei fatti aderente alla realtà, e cioè che per unica responsabilità del primo cittadino e della filiera (Governo nazionale, Regione, Citta Metropolitana e Comune) targata PD, siamo nelle mani di Lamezia-Catanzaro-Cosenza, un triangolo politico che ci ha spogliati pezzo dopo pezzo!

La cittadinanza è invitata a partecipare al “Flashmob spazza-bugie. Basta finzioni: Falcomatà ‘esci’ la verità” che si terrà davanti al teatro comunale Francesco Cilea di Reggio Calabria.

QUANDO

Lunedì 28 ottobre 2019 alle ore 17,00

Fonte: Massimo Ripepi -Coordinatore Città Metropolitana di Reggio Calabria -Fratelli d’Italia