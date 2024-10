Reggio, rimessa in funzione la fontana di Piazza Mino Reitano

Sollecitata dal nostro reportage e a seguito della nostra denuncia delle fontane in pieno degrado del centro storico di Reggio Calabria, l’amministrazione comunale si è messa all’opera per il ripristino della “normalità”.

Ad occuparsene il delegato Franco Barreca che ha preso a cuore la questione, promettendo di ridare decoro a quelli che, un tempo, erano ritenuti non solo fonti d’acqua ma anche punti di incontro o di riferimento.

La prima, ad essere interessata nelle scorse settimane da un intervento di manutenzione, è stata la fontana monumentale situata in corrispondenza del tapis roulant, tra la via marina ed il Corso Matteotti.

In questi giorni è tornata a nuova vita invece la fontana presente in Piazza Mino Reitano, una volta Piazzale della Libertà. Dalle immagini, si può notare come la fontana è stata pulita e sistemata, con l’acqua che è tornata a zampillare normalmente. Un altro piccolo passo verso il ripristino delle fontane presenti in città.