Forza Italia Rc, Arturo Ettore Fedele entra nel Coordinamento Provinciale

Prosegue il percorso di consolidamento organizzativo di Forza Italia nella provincia reggina. Il Coordinatore Provinciale, on. Giovanni Arruzzolo, ha nominato il geom. Arturo Ettore Fedele componente del Coordinamento Provinciale di Reggio Calabria.

L’ingresso di Fedele si inserisce nel lavoro di strutturazione e radicamento che il partito sta portando avanti sul territorio, contribuendo ad arricchire ulteriormente il confronto e la capacità di azione dell’organismo provinciale.

Nell’accogliere la nomina, il geom. Arturo Ettore Fedele ha dichiarato:

“È per me motivo di orgoglio entrare a far parte del Coordinamento Provinciale, cuore dell’attività politica del nostro movimento sul territorio. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’on. Giovanni Arruzzolo e al Coordinatore Regionale, on. Francesco Cannizzaro, per la fiducia accordatami.

Questa nomina rappresenta per me anche il riconoscimento di un percorso politico costante e coerente all’interno di Forza Italia, iniziato nel 1995 e sviluppato nel tempo attraverso diversi incarichi e responsabilità sul territorio, tra cui la partecipazione al Direttivo cittadino di Villa San Giovanni, il ruolo di Responsabile dipartimentale, la fondazione e presidenza del Circolo della Libertà di Villa San Giovanni e l’esperienza di Delegato di quartiere.

Questo incarico si inserisce in un percorso già avviato dal partito, fatto di impegno e presenza costante sul territorio, che intendo sostenere con il massimo impegno, in piena sinergia con il gruppo dirigente e con tutti i livelli del partito.

Metterò a disposizione la mia esperienza, innanzitutto umana oltre che professionale, con spirito di servizio e senso di responsabilità, per continuare a portare all’attenzione del Coordinamento le esigenze delle nostre comunità. Insieme lavoreremo per rafforzare un’azione politica concreta, responsabile e vicina ai cittadini, consolidando ulteriormente il ruolo di Forza Italia come punto di riferimento serio, moderato e pragmatico per il territorio.”.