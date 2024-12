Futura, sfida clou in Under-23: ‘I nostri pensieri sono per Franco Falcone’

Innanzitutto, la Futura, in tutte le sue componenti, dalla società all’area tecnica, passando per il gruppo squadra, porge le più sentite condoglianze alla famiglia Falcone, al caro Andrea, nostro calcettista della prima squadra e capitano della selezione Under 23 per la morte del caro papà Franco.

Franco è stato da sempre vicino alle nostre progettualità ed i nostri pensieri sono totalmente rivolti a lui.

Sfida decisiva in Coppa Divisione Under 23

Sabato, sfida clou nel campionato della Coppa Divisione Under 23.

Alle ore 17.30 i giovani di Mister De Stefano affrontano Casali del Manco Futsal per una sfida decisiva in chiave “passaggio automatico” del turno senza dover aspettare l’esito delle eventuali migliori seconde.

Gara al Palattinà e obiettivo seconda fase

Si gioca al Palattinà, sul terreno amico ed i giallo-blu avranno grande voglia di vincere per regalarsi la seconda fase, a cospetto delle rappresentanti delle altre regioni e per dedicare il successo al proprio capitano.