Tutto pronto a Gallico superiore per la ‘Sagra della salsiccia’
Gallico Superiore e la città di Reggio Calabria si preparano alla decima edizione della “Sagra della Salsiccia” allestita dall’Associazione “Amici del Campo”
05 Agosto 2026 - 09:09 | Comunicato Stampa
Un appuntamento da non perdere. Una manifestazione da non mancare. Un programma di gran rilievo. Un inizio Agosto da timbrare. Gallico Superiore e la città di Reggio Calabria si preparano alla decima edizione della “Sagra della Salsiccia” allestita dall’Associazione “Amici del Campo”.
La “Decima” di una lunga storia di divertimento degustando la prelibatezze reggine a base di salsiccia locale. Gustosi panini allestiti con arte e passione. Buon cibo da gustare in una splendida atmosfera di cordialità dinanzi ad entusiasmanti concerti che allieteranno le notti di inizio agosto sul magnifico panorama dello Stretto.
Dal 7 al 9 agosto presso il piazzale dello stadio “Nino Lo Presti” di Gallico Superiore a pochi minuti dal centro città di Reggio Calabria.
Tutte le sere concerti con la “Ciccio Nucera Band”, la splendida Tiziana Serraino, Dance Tarantella e l’inossidabile Mimmo Cavallaro. Luna Park con speciali attrazioni per grandi e piccini. Previsti anche i fuochi pirotecnici a cura della ditta Foti di Sinopoli.
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