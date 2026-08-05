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Tutto pronto a Gallico superiore per la ‘Sagra della salsiccia’

Gallico Superiore e la città di Reggio Calabria si preparano alla decima edizione della “Sagra della Salsiccia” allestita dall’Associazione “Amici del Campo”

05 Agosto 2026 - 09:09 | Comunicato Stampa

salsiccia alla griglia

Un appuntamento da non perdere. Una manifestazione da non mancare. Un programma di gran rilievo. Un inizio Agosto da timbrare. Gallico Superiore e la città di Reggio Calabria si preparano alla decima edizione della “Sagra della Salsiccia” allestita dall’Associazione “Amici del Campo”.

La “Decima” di una lunga storia di divertimento degustando la prelibatezze reggine a base di salsiccia locale. Gustosi panini allestiti con arte e passione. Buon cibo da gustare  in una splendida atmosfera di cordialità dinanzi ad entusiasmanti concerti che allieteranno le notti di inizio agosto sul magnifico panorama dello Stretto.

Dal 7 al  9 agosto presso il piazzale dello stadio “Nino Lo Presti” di Gallico Superiore a pochi minuti dal centro città di Reggio Calabria.

Tutte le sere concerti con la “Ciccio Nucera Band”, la splendida Tiziana Serraino,  Dance Tarantella e l’inossidabile Mimmo Cavallaro.  Luna Park con speciali attrazioni per grandi e piccini. Previsti anche i fuochi pirotecnici a cura della ditta Foti di Sinopoli.

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