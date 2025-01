Medicina a Reggio, Giannetta: ‘Dobbiamo remare tutti dalla stessa parte’

“Medicina a Reggio Calabria, ottima iniziativa da perseguire remando tutti nella stessa direzione”.

Lo dichiara il Presidente della Commissione speciale di Vigilanza del Consiglio regionale della Calabria, Domenico Giannetta.

«La città di Reggio Calabria merita di avere la Facoltà di Medicina. La linea di indirizzo del Presidente Occhiuto, perseguita dall’Europarlamentare Giusy Princi con il coordinamento del tavolo tecnico in cui convergono le istituzioni preposte, non può che essere sposata con grande entusiasmo, impegno e responsabilità.

Sarebbe una grande occasione di slancio per Reggio e per la Calabria – dichiara Giannetta – e un’occasione straordinaria per formare qui i futuri medici. Il nostro grande desiderio, d’altra parte, è che i nostri giovani non vadano via e creare opportunità formative, professionali, lavorative perché possano rimanere in Calabria. A questo obiettivo è indirizzata la macchina organizzativa regionale – continua – e a questo obiettivo dobbiamo indirizzare, sinergicamente, i nostri sforzi.

Occasione di sviluppo per la città e la regione

Oggi la Calabria respira un’aria nuova e molti giovani stanno rivedendo il proprio pensiero e maturando, con più consapevolezza, l’idea che anche in Calabria si possa costruire un futuro lavorativo soddisfacente. Il percorso è ancora lungo, ma in alcuni ambiti, come quello sanitario, dove le opportunità di inserimento sono palpabili, è nostro dovere investire su nuove soluzioni e dare così anche manforte al nostro sistema sanitario. Che, evidentemente – evidenzia – è in arretrato di sviluppo, e che ha certamente bisogno di capitale umano per migliorare i propri servizi.