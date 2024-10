Caos vaccini a Reggio, Nucera (La Calabria che vogliamo): ‘Abbiamo diritto ad avere risposte’

Cittadini in piazza per chiedere risposte concrete sulla sanità e sul piano vaccini.

Il problema della sanità pubblica a Reggio Calabria è stato il motivo per cui numerosi cittadini reggini si sono dati appuntamento domenica 7 marzo a Piazza del Popolo. A far partire la macchina organizzativa il il dott. Eduardo Lamberti Castronuovo che si è fatto promotore dell’iniziativa cercando di smuovere le coscienze di cittadini ed istituzioni nella speranza di sbloccare l’ormai paralizzata situazione sanitaria , ancor di più la situazione sul piano vaccinale che sembra aver subito un stop.

Alla manifestazione anche il sindaco Falcomatà ha presenziato esponendo le sue perplessità. Insieme a lui anche il dottor Lamberti Castronuovo e Giuseppe Nucera.

Ai microfoni di CityNow Nucera, presidente del movimento ‘La Calabria che vogliamo’ si è espresso in merito alla situazione vaccini:

“I cittadini calabresi e reggini hanno diritto ad avere risposte da parte delle istituzioni, da parte della Regione. I nostri 80enni vivono in una sorta di stato d’angoscia per non potere avere un vaccino. Un vaccino che c’è, è arrivato in Calabria in base a quello che le cronache affermano”. E’ perciò inconcepibile che queste persone non si possano fare il vaccino. Anche le strutture private si sono messe a disposizione della comunità”.

“Questa manifestazione corale, senza colori, senza appartenenze politiche, dimostra l’evidenza, la necessità che si arrivi ad una soluzione. Se i vaccini non ci fossero sarebbe una cosa diversa, ma le dosi sono già qui in Calabria. I vaccini dovrebbero essere somministrati in tutti i punti possibili”.