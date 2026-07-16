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Il dirigente Praticò nominato ispettore tecnico dell’Usr Calabria. Princi: ‘Professionista competente’

L'eurodeputata Giusi Princi esprime grande soddisfazione per la nomina di Francesco Praticò a ispettore tecnico dell'USR Calabria.

16 Luglio 2026 - 09:42 | Comunicato

giusi princi

“Accolgo con grande soddisfazione la notizia della nomina del Dirigente scolastico Francesco Praticò a Ispettore tecnico dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria”.

Lo afferma l’europarlamentare calabrese Giusi Princi.

“Si tratta di un riconoscimento di grande rilievo – prosegue l’On. Princi – per la città di Reggio Calabria e per l’intera regione, che potrà avvalersi di una figura di elevata competenza e consolidata esperienza, capace di interpretare con sensibilità e visione le esigenze del mondo della scuola. Conosco personalmente – continua l’europarlamentare – il Prof. Praticò, avendo condiviso con lui l’avvio del percorso dirigenziale. In oltre vent’anni di servizio alla guida delle istituzioni scolastiche, Franco Praticò ha saputo affrontare con equilibrio e determinazione sfide complesse, distinguendosi e facendosi apprezzare da tutte le componenti scolastiche per le sue qualità umane e professionali, per cui è stato considerato, da sempre, stimato punto di riferimento per la comunità educante e per il territorio”.

La riorganizzazione dell’Ufficio scolastico regionale

“Questa nomina – evidenzia l’On. Princi – si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione e rafforzamento dell’Ufficio scolastico regionale della Calabria, guidato con lungimiranza e competenza dal Direttore Generale Loredana Giannicola, che sta costruendo una squadra di figure altamente qualificate, valorizzando la competenza, il merito e la vicinanza ai territori. Nei mesi scorsi, infatti, erano stati individuati nel medesimo ruolo, presso l’USR, i dirigenti scolastici Maria Grazia Gramendola e Saverio Candelieri, a quest’ultimo è stato conferito l’incarico di Coordinatore con funzioni tecnico-ispettive. Si tratta di professionalità di riconosciuto valore che contribuiranno a sostenere il percorso di crescita e innovazione della scuola calabrese”.

Le sfide educative future e l’internazionalizzazione

“Da Componente della Commissione Cultura e Istruzione in Parlamento europeo – aggiunge – continuerò a sostenere con convinzione l’azione dell’Ufficio scolastico regionale, affinché la scuola calabrese possa affrontare con successo le sfide educative presenti e future, valorizzando il patrimonio di competenze e di eccellenze professionali del nostro territorio e aprendo sempre di più le istituzioni scolastiche a fondamentali processi di internazionalizzazione“, conclude l’eurodeputata Giusi Princi.

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