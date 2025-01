Giovani talenti calabresi in scena al Cilea con ‘Sbronzi di Riace’

Reggio Calabria si prepara ad accogliere un evento teatrale che promette di unire divertimento,

introspezione e amore per il territorio: “Gli Sbronzi di Riace” sarà in scena il 21 gennaio al Teatro Francesco Cilea, con una matinée alle 10:00 e una replica serale alle 20:00.

L’iniziativa, firmata dalla Starlight Company RC, offre uno spettacolo che non è soltanto intrattenimento,

ma un vero e proprio viaggio emozionale alla scoperta di sé. La Starlight Company RC è un’associazione culturale nata proprio a Reggio Calabria, frutto della passione di un gruppo di giovani per il teatro e per l’arte in generale.

Con l’obiettivo di diffondere la cultura e avvicinare i ragazzi al palcoscenico, il loro impegno si concretizza nell’ideazione e realizzazione di spettacoli teatrali di vario genere, dai musical alle commedie, rivolti a un pubblico ampio e desiderosi di trasmettere energia e voglia di esprimersi.

“Gli Sbronzi di Riace” è l’emblema di questa missione: con una trama avvincente e una messa in scena coinvolgente, la compagnia invita gli spettatori a riflettere su alcuni limiti che spesso ci impediscono di vivere in armonia con noi stessi e con gli altri, come egocentrismo, avidità e insicurezza.

Il percorso di trasformazione interiore

Il protagonista, accompagnato da un simbolico “angelo custode” di nome Salvo, si confronta con le

proprie debolezze lungo un percorso che dimostra come la vera trasformazione richieda impegno,

tempo e autoconsapevolezza.

Non basta una notte per cambiare, suggerisce lo spettacolo, ma occorre intraprendere un cammino graduale verso la versione migliore di noi stessi. Il tutto è ambientato tra la Costa Ionica e la città di Reggio Calabria, mettendo in rilievo le innumerevoli bellezze naturalistiche e culturali del territorio, troppo spesso sottovalutate ma qui celebrate e valorizzate con entusiasmo.

La dimensione educativa riveste un ruolo fondamentale: “Gli Sbronzi di Riace” è stato concepito

anche per approfondire la conoscenza di sé, stimolare l’introspezione e spingere i più giovani a

investire le proprie energie in progetti concreti. La struttura dello spettacolo, della durata di circa

120 minuti, prevede un momento introduttivo, lo svolgimento dei due atti con performance teatrali

vere e proprie e una conclusione interattiva dedicata al dialogo con il pubblico, invitato a condividere

sensazioni ed emozioni.

Biglietti, contatti e dettagli dell’evento

Biglietto unico : 15 euro

: 15 euro Ingresso gratuito : bambini da 0 a 5 anni

: bambini da 0 a 5 anni Tariffa speciale studenti (matinée): 10 euro

Per riservare i posti o ricevere ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 388 833 0309,

visitare il sito www.starlightcompanyrc.it, scrivere all’indirizzo e-mail

starlightcompanyrc@gmail.com oppure seguire la compagnia su Facebook e

Instagram.

L’appuntamento con “Gli Sbronzi di Riace” è fissato per il 21 gennaio al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria: uno spettacolo che unisce sorriso e riflessione, nato dalla passione di giovani artisti desiderosi di regalare al pubblico un momento di autentica emozione e di riscoperta della propria terra.