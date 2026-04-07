Reggio, scontro tra due auto a Gallico: 13enne in prognosi riservata al GOM

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri a Gallico. Intorno alle ore 16:00, per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate. Ad avere la peggio una ragazzina di 13 anni che viaggiava a bordo di una delle due vetture insieme ai genitori.

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria, sotto la direzione del comandante Salvatore Zucco, per prestare i primi soccorsi e mettere in sicurezza l’area. La tredicenne è stata trasportata d’urgenza presso il Grande Ospedale Metropolitano (GOM). Secondo quanto riferito dallo stesso, le condizioni della giovane sono apparse subito critiche: attualmente si trova ricoverata in prognosi riservata.

Il comando di Polizia Locale ha già avviato tutte le procedure e le attività investigative necessarie per fare piena luce sull’accaduto.

“Stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso e cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro”, ha dichiarato Zucco.

Un contributo fondamentale alle indagini potrebbe arrivare nelle prossime ore dall’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che gli agenti stanno acquisendo per determinare eventuali responsabilità.