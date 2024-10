Il Lido Comunale pronto a rifarsi il look. Nel 2020 invece la ristrutturazione

Il Lido comunale di Reggio Calabria vuole risorgere. Lo vogliono in primis tutti i reggini, che per decine di anni hanno affollato lo stabilimento balneare situato nel cuore della città. Per intere generazioni, il lido è stato un luogo di ritrovo insostituibile, il posto ideale per rinfrescarsi nei mesi estivi senza doversi spostare fuori dalla città.

LEGGI ANCHE

Da tanti, troppi anni il lido viene semplicemente ‘rattoppato’ in vista della stagione estiva. Piccoli lavori di manutenzione ordinaria che non spostano la realtà delle cose, e che vede una triste struttura fatiscente lontana dai bei tempi che furono.

Secondo quanto raccolto da CityNow, il lido verrà presto interessato da due interventi importanti. Già in queste settimane, prima della stagione estiva, partiranno lavori di manutenzione straordinaria per una somma di circa 1 milione di euro.

Il lido sarà messo in sicurezza e reso agibile e più dignitoso per la fruizione di tutti i reggini e dei turisti. Un tipo di intervento dunque decisamente più consistente rispetto a quelli effettuati negli ultimi anni.

Un occhio al presente, ma lo sguardo volto anche al futuro. Il lido comunale infatti ha bisogno di una completa ristrutturazione, cosi da poter tornare un gioiello incastonato sul lungomare di Reggio Calabria.

Diversi gli stop ricevuti nel corso degli anni dalla Soprintendenza riguardo progetti che avrebbero completamente trasformato il volto del lido comunale. Sembra che, in vista del 2020, sarà possibile procedere con l’avvio dei lavori per un deciso restyling della struttura.