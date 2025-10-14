Reggio, Palazzo San Giorgio si illumina di rosa per la campagna di prevenzione del tumore al seno

Il Comune di Reggio Calabria ha aderito alla campagna nazionale “Nastro Rosa – LILT for Women 2025”, promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), con l’obiettivo di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Palazzo San Giorgio illuminato di rosa

A partire da questa sera, Palazzo San Giorgio sarà illuminato di rosa, colore simbolo della lotta contro il carcinoma mammario, per testimoniare la vicinanza dell’Amministrazione comunale alle donne e a chi è impegnato in prima linea nel supporto della causa.

Il tema dell’innovazione nella campagna 2025

L’edizione 2025 della campagna si distingue per il tema dell’innovazione, con un focus sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella diagnosi precoce del tumore al seno. In questo contesto, è stato conferito il Premio “LILT for Women 2025” alla cantante Emma Marrone, che è stata scelta anche come testimonial per il suo impegno a favore della salute femminile.

Un invito alla prevenzione

La campagna rappresenta un invito per tutte le donne a unirsi simbolicamente nella lotta contro il tumore al seno, ricordando che la prevenzione è il primo passo per salvaguardare la vita.

Sono previste numerose iniziative su tutto il territorio nazionale, tra cui:

visite senologiche gratuite negli ambulatori LILT aderenti;

negli ambulatori LILT aderenti; eventi informativi , giornate di prevenzione, incontri pubblici;

, giornate di prevenzione, incontri pubblici; illuminazioni simboliche di monumenti e palazzi istituzionali in rosa.

Il fiocco rosa resta il simbolo universale della campagna, rappresentando la solidarietà e la speranza di sconfiggere la malattia.

Le parole del sindaco Giuseppe Falcomatà

“La salute, la ricerca e la prevenzione sono obiettivi prioritari e fondamentali per la nostra Amministrazione – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Falcomatà. Adottando l’iniziativa con l’illuminazione di Palazzo San Giorgio, vogliamo sensibilizzare simbolicamente la popolazione femminile su questo delicato tema e contribuire fattivamente alla più ampia diffusione del messaggio della campagna”.