Reggio, Imbalzano: ‘Riqualificazione quartiere Candeloro non cancelli il microsistema dello storico sobborgo’

“La notizia che l’Amministrazione Comunale, con l’avvio della procedura degli espropri, intenderebbe cancellare lo storico quartiere cittadino “Candeloro”, con caratteristiche ambientali più uniche che rare, grazie al microsistema esistente, lascia, e non solo noi, del tutto esterrefatti. È evidente che la relazione tecnica approvata dalla Giunta è stata redatta sulla base delle solite superficiali indicazioni politiche e senza che nessun amministratore e lo stesso tecnico redattore, si siano premurati prioritariamente di verificare cosa insista all’interno del sito. Avrebbero così accertato che, accanto al degrado che interessa sia la parte prossima al porto che il litorale, esiste all’inizio del comprensorio una realtà di unità immobiliari private di ottima fattura e manutenzione, ad uno o due piani, unifamiliari o bifamiliari, nonché un prezioso mini orto botanico, ove sono state insediate nel corso dei decenni piante autoctone ed alberi ad alto fusto pregiati, ben curati e mantenuti”.

È quanto afferma Candeloro Imbalzano, esponente del Coordinamento di Forza Italia Grande Città di Reggio Calabria, già più volte assessore comunale, vicesindaco e consigliere regionale.

“Per fortuna, siamo ben lontani dagli anni ’30, epoca in cui il Fuhrer commissionava con atto d’imperio all’architetto di fiducia del regime nazista, Albert Speer, faraoniche infrastrutture, con un campo di calcio da 400.000 posti e arterie stradali larghe 120 metri, poi naturalmente mai realizzati: in questo caso, per fortuna, si può porre ampio e ragionevole rimedio. Sarebbe bastato che i soggetti preposti avessero fatto preliminarmente una puntuale ricognizione presso il comprensorio privato esistente – continua il responsabile del Dipartimento Lavori pubblici del Coordinamento reggino forzista – per rendersi conto di una realtà ben diversa da quella descritta ed immaginata, soprattutto che nulla ha a che vedere col resto, degradato, del quartiere”.

