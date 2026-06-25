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Reggio, inaugurato il Lido della Polizia di Stato – FOTO

All'evento, fortemente voluto dal Questore Paolo Sirna, hanno preso parte il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro e numerose autorità civili, militari e religiose del territorio

25 Giugno 2026 - 10:32 | Comunicato Stampa

lido della polizia rc ()

È stato inaugurato, in un clima di grande partecipazione e condivisione, il Lido della Polizia di Stato di Reggio Calabria, destinato ad accogliere il personale della Polizia di Stato, le rispettive famiglie e le associazioni convenzionate durante la stagione estiva.

lido della polizia rc ()

All’evento, fortemente voluto dal Questore Paolo Sirna, hanno preso parte il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro e numerose autorità civili, militari e religiose del territorio, che hanno voluto testimoniare, con la loro presenza, l’importanza dell’iniziativa quale momento di aggregazione e valorizzazione del legame tra le istituzioni e la comunità locale.

lido della polizia rc ()

Al termine della benedizione del Cappellano della Polizia di Stato Don Gianni Giordano, gli ospiti hanno partecipato a un buffet conviviale offerto dai gestori.

La struttura del Lido della Polizia di Stato

lido della polizia rc ()

La struttura gestita dalla “Raggef S.r.l.”, che è stata oggetto di un significativo intervento di ammodernamento reso possibile grazie agli importanti investimenti effettuati dalla società stessa ed al contributo del Fondo Assistenza per il personale della Polizia di Stato, dispone di circa 180 ombrelloni ed è riservata ai tesserati, con accesso consentito ai dipendenti della Polizia di Stato, alle altre Forze dell’Ordine e agli enti convenzionati.

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Oltre al servizio di balneazione, garantito tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00, la struttura offrirà servizi di ristorazione nelle ore serali, con pizzeria e baby club, proponendosi come luogo di incontro e svago per le famiglie.

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