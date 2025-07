Reggio, incendio in un appartamento: tutto distrutto dalle fiamme – FOTO

Pura tra i residenti in via Lupoi. Presenti sul posto gli uomini della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco

Attimi di paura questa mattina in via Lupoi n. 3, a pochi passi dal centro di Reggio Calabria. Nel giro di pochi minuti è divampato un incendio all’interno di un appartamento situato al primo piano di un edificio residenziale che ha distrutto ogni cosa al suo interno.

L’allarme è scattato intorno alle 10:00, quando alcuni residenti hanno notato fumo e fiamme uscire da una finestra. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due camion dei Vigili del Fuoco con due squadre operative, che hanno avviato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

Fortunatamente, non si registrano feriti. Il proprietario dell’abitazione, secondo quanto appreso, era uscito da poco, evitando conseguenze più gravi. Paura tra gli abitanti della zona, molti dei quali sono scesi in strada preoccupati per le possibili conseguenze dell’incendio.

L’intervento è ancora in corso per chiarire le cause del rogo e accertare l’esatta dinamica dei fatti. Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate a coordinare la viabilità e garantire la sicurezza nell’area circostante.