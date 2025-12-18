Reggio, stabile distrutto da un incendio: doppio intervento salvavita di Carabinieri e Vigili

Grazie agli uomini del Comando dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco sono state tratte in salvo decine di persone, compresi diversi bambini

Nella notte tra il 17 e 18 dicembre, un vasto incendio ha colpito una palazzina di otto unità abitative ad Archi, nel comune di Reggio Calabria. Intorno alle 00:40, i Carabinieri sono stati i primi ad arrivare sul posto, rispondendo prontamente all’allarme lanciato dal comando dell’Arma.

Due vice brigadieri e un carabiniere, di servizio su una volante, si sono precipitati nell’area interessata. Quando sono arrivati, le fiamme avevano già avvolto il piano terra della palazzina, mettendo in pericolo le persone all’interno. Tra urla e scene di panico, i Carabinieri hanno subito messo in atto un’azione di salvataggio: utilizzando una scala di fortuna, sono riusciti a recuperare quattro bambini e due adulti intrappolati all’interno dell’edificio in fiamme.

L’incendio ha distrutto l’intera struttura, e grazie alla prontezza e al coraggio degli uomini dell’Arma, tutti i condomini sono stati salvati. Non appena i Carabinieri hanno portato in salvo i condomini del primo piano, sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, che con tempestività hanno contenuto il rogo, impedendo che le fiamme si propagassero agli appartamenti adiacenti, salvando le altre persone degli altri piani.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio sono proseguite fino all’alba.

Un plauso va dunque a tutte le forze dell’ordine e ai soccorritori che, con spirito di sacrificio, sono riusciti a salvare intere famiglie, tra cui diversi bambini.