Reggio, auto in fiamme sul Viale della Libertà: ennesimo rogo nella notte – VIDEO

Ancora un’auto in fiamme a Reggio Calabria. Durante la notte, un incendio ha completamente distrutto un veicolo parcheggiato sul Viale della Libertà, nei pressi dell’Ipercoop, lasciando dietro di sé solo cenere e rottami carbonizzati.

L’episodio si aggiunge a una serie di incendi che nelle ultime settimane hanno interessato diverse zone della città, alimentando la preoccupazione tra i cittadini.

Una scia di incendi che preoccupa la città

Non è l’unico caso avvenuto in queste ultime settimane: appena pochi giorni fa, un altro veicolo è stato avvolto dalle fiamme in via Clearco, nei pressi del ponte della Libertà, come riportato da CityNow e settimane prima, un altro incendio ha coinvolto l’auto di due sindacalisti della Hitachi, un episodio che ha destato particolare scalpore.

Al momento non si conoscono le cause esatte dell’incendio avvenuto sul Viale della Libertà.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme, e le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire alle dinamiche dell’accaduto.