Ursino: ‘Reggina ancora in D. Chi di dovere faccia un esame di coscienza’
L'ex Ds del Crotone esalta la città di Reggio, i tifosi amaranto e dice la sua sull'attuale momento
20 Maggio 2026 - 08:36 | Redazione
Lo storico Ds del Crotone, il reggino Beppe Ursino, ai colleghi de ilcalciocalabrese.it, ha rilasciato una lunga intervista in cui si è fatta una panoramica sulle squadre calabresi, distribuite nelle varie categorie. Di seguito il breve passaggio sulla Reggina: “Sugli amaranto voglio dire due parole: l’ho sempre detto, una città come Reggio Calabria non merita di stare in Serie D per quattro anni consecutivi. È una città che ha fatto tanti anni di Serie A, oltre alla Serie B; una città straordinaria, con tifosi straordinari. Chi di dovere dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché non si può restare quattro anni in Serie D”.
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