Ursino: ‘Reggina ancora in D. Chi di dovere faccia un esame di coscienza’

Lo storico Ds del Crotone, il reggino Beppe Ursino, ai colleghi de ilcalciocalabrese.it, ha rilasciato una lunga intervista in cui si è fatta una panoramica sulle squadre calabresi, distribuite nelle varie categorie. Di seguito il breve passaggio sulla Reggina: “Sugli amaranto voglio dire due parole: l’ho sempre detto, una città come Reggio Calabria non merita di stare in Serie D per quattro anni consecutivi. È una città che ha fatto tanti anni di Serie A, oltre alla Serie B; una città straordinaria, con tifosi straordinari. Chi di dovere dovrebbe farsi un esame di coscienza, perché non si può restare quattro anni in Serie D”.