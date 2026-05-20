Cadi Antincendi Futura, un sogno chiamato Serie A: Nino Mallamaci annuncia il ‘PalaCalafiore’

“Un appuntamento clamoroso a livello italiano”. Non usa mezzi termini il presidente della Cadi Antincendi, Nino Mallamaci, per presentare la sfida che sabato prossimo, 23 maggio (ore 17, PalaCalafiore) metterà in palio l’accesso alla finalissima per la massima serie del futsal nazionale.

L’occasione è storica: la corsa verso la Serie A entra nel vivo, e la cornice non poteva che essere quella del rinnovato PalaCalafiore. Una scelta, quella del cambio di campo, dettata da ragioni precise, come spiega lo stesso Mallamaci.

“La nostra struttura, il Palattinà, che viviamo giornalmente con passione ed impegno non sarebbe stata capace di contenere un flusso così numeroso di tifosi. Abbiamo scelto di regalare a questo evento una struttura particolare, bellissima, che negli anni ha vissuto pagine importanti dello sport reggino”.

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La Cadi Antincendi Futura milita con orgoglio nel secondo campionato italiano la A2 Elite con preparazione, investimenti e un campionato straordinario ma la consapevolezza della difficoltà è alta: “Sappiamo tutti che sarà dura, serve una bella impresa”.

Eppure, il massimo esperto del futsal cittadino sa bene che in questo sport i pronostici durano fino al primo secondo utile. Il presidente ricorda l’esempio più emblematico: “L’anno scorso a Giovinazzo, a 40 secondi dalla fine perdevamo 3-1. La partita è finita 3-3. È uno sport bellissimo proprio per questo: in un minuto può succedere di tutto. Noi ci crediamo, i ragazzi faranno il massimo per ribaltare il risultato”.

A prescindere dall’esito di sabato, il progetto della Futura guarda lontano. “La nostra forza è sempre stata schierare tantissimi giocatori reggini e questa sarà per sempre la forza della Cadi Antincendi Futura, insieme ai campioni che affiancano i nostri ragazzi e li fanno crescere”.

L’identità non si muoverà dal Comune di Motta San Giovanni, da Lazzaro, dal Palazzetto dello sport dove l’Under 17, guidata da Peppe Scopelliti sta inseguendo un sogno scudetto. “Il nostro è un progetto basato su basi solide. Lavoriamo moltissimo sul settore giovanile. Continuiamo a promuovere il territorio”.

L’appello finale è per i tifosi: “Sabato vi aspettiamo numerosi”. Perché per scrivere una pagina di storia, serve un popolo intero.