Infiorata a Motta San Giovanni: nasce un nuovo evento tra arte, fiori e musica

La prima Infiorata di Motta San Giovanni trasformerà il comune reggino in un percorso tra composizioni floreali e musica

L’Associazione Culturale Meraki dà vita alla prima edizione il 23 e 24 maggio: due giorni di festa nel comune reggino

Motta San Giovanni (RC) – si prepara a scrivere una nuova pagina della propria storia culturale. Sabato 23 e domenica 24 maggio 2026 andrà in scena la prima edizione dell’Infiorata, l’evento ideato e organizzato dall’Associazione Culturale Meraki che promette di trasformare le strade del comune reggino in un percorso di bellezza tra composizioni floreali, arte e musica.

Il programma del sabato

La giornata inaugurale prenderà il via già dalle 8:30, con l’allestimento live dei quadri floreali — un’occasione unica per assistere dal vivo alla nascita delle composizioni artistiche. Nel pomeriggio, alle 17:30, il taglio del nastro ufficiale con i saluti istituzionali segnerà l’apertura al pubblico di questa prima storica edizione.

A seguire, i visitatori potranno passeggiare tra i pannelli floreali e ammirare la mostra d’arte “MusicArte“, realizzata dagli alunni del Polo Tecnico-Professionale Righi-Bocconi-Fermi di Reggio Calabria e la mostra d’arte curata dall’Associazione ODV Inholtre.

L’atmosfera sarà animata dalle note di Enzo Romeo DJ, in diretta su Radio Touring, presenti gli stand di street food — con vassoio curato dalla sinergia di eccellenze del territorio e con opzioni anche gluten free — soddisferanno i palati di ogni visitatore. Degustazione di vini a cura di Vino del Santagata.

La domenica del gran finale

La seconda giornata si aprirà alle 10:00 con good vibes e un DJ set di Giovanni Monte, a cui seguirà l’esibizione del Gruppo Folklorico Lazzaro. Gran finale e ringraziamenti sono in programma per le 15:00.

Un esordio già da record

Per essere una prima edizione, i numeri sono già straordinari: oltre 50 pannelli espositivi, realizzati sotto il tema evocativo “Mille mani, un’unica infiorata”, testimonianza di una comunità che ha risposto con entusiasmo all’iniziativa.

L’evento ospita inoltre la Pro Loco di San Salvo (CH)che celebra la tradizione artigianale dell’uncinetto applicata all’arte floreale in quella che sarà la prima tappa dell’Infiorata ad Uncinetto Itinerante 2026.

Un debutto, dunque, che guarda già lontano e che potrebbe diventare un appuntamento fisso nel calendario culturale della Calabria.

L’appuntamento è a Motta San Giovanni (RC). Per aggiornamenti è possibile seguire l’hashtag ufficiale #InfiorataMottaSanGiovanni e la pagina dell’associazione culturale Merak.