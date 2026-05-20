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Attestato di merito al campione di tiro a volo, fossa olimpica, Francesco Marra

Reggio Calabria premia lo sport e i suoi valori.

20 Maggio 2026 - 08:49 | Comunicato

Marra tiro a volo

Nel segno della valorizzazione dello sport e dei suoi valori più autentici, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, guidata dal sindaco Domenico Battaglia, insieme al presidente del Consiglio comunale Enzo Marra e all’assessore allo Sport Giovanni Latella, ha consegnato nella sala “Italo Falcomatà” gli attestati di merito sportivo a realtà e personalità che si sono distinte nel panorama sportivo cittadino e regionale. Nel corso della cerimonia, l’assessore Giovanni Latella ha evidenziato l’importanza delle infrastrutture sportive per la crescita della città e per offrire ai giovani spazi adeguati in cui coltivare talento, passione e spirito di aggregazione. Il sindaco Domenico Battaglia ha invece posto l’attenzione sul ruolo educativo svolto quotidianamente da allenatori, dirigenti e associazioni sportive, autentici punti di riferimento nella formazione delle nuove generazioni.

Sulla stessa linea il presidente del Consiglio comunale Enzo Marra, che ha definito i giovani una risorsa fondamentale per il territorio, sulla quale continuare a investire attraverso sport, cultura e formazione. Tra i riconoscimenti consegnati nel corso dell’evento, l’attestato di merito sportivo è stato conferito a Francesco Marra, premiato per i prestigiosi risultati conseguiti nel tiro a volo, specialità fossa olimpica, e per l’impegno, la costanza e la passione che hanno caratterizzato il suo percorso sportivo. Un atleta che si è distinto a livello regionale e nazionale fino alla categoria d’eccellenza, diventando esempio autentico di sacrificio, dedizione e valori sportivi, incarnando pienamente lo spirito della manifestazione promossa dall’Amministrazione comunale.

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Reggio Calabria Sport

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