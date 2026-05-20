Reggio, atto vandalico alla segreteria politica di Abate (FdI): ‘Immagine preoccupante’

Il candidato di Fratelli d'Italia, che ha segnalato l'episodio alle forze dell'ordine rivolge un appello alla città per "abbassare i toni del confronto e riportare il dibattito sul terreno del rispetto"

Nelle prime ore del mattino del 9 maggio, la segreteria politica del candidato Demetrio Abate, esponente di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, è stata oggetto di un atto vandalico. Secondo quanto denunciato presso la Stazione Carabinieri di Reggio Calabria – Rione Modena, ignoti hanno danneggiato la vetrofania pubblicitaria della sede politica di via Sbarre Centrali, sulla quale erano presenti l’immagine e i riferimenti della candidatura di Abate.

Denuncia, accertamenti e videosorveglianza

L’episodio è stato immediatamente segnalato alle Forze dell’Ordine, intervenute sul posto per gli accertamenti del caso. Fondamentale potrà risultare il contributo degli impianti di videosorveglianza presenti nell’area, le cui immagini sono già state acquisite dagli investigatori.