Reggio, incendiato il Prof Cafè. La comunità si stringe attorno all’imprenditore: ‘La violenza non ci piega’

"Siamo una comunità e oggi più che mai ci stringiamo intorno ad Angelo per mandare un messaggio chiaro, la violenza non ci piega, ci unisce" le parole dei cittadini

Un atto vile, l’ennesimo, ha colpito la scorsa settimana un’attività a Reggio Calabria.

A ricevere l’amara sorpresa, nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 settembre, è stato il “Prof Cafè”, bar storico di via Cardinale Portanova. Ignoti avrebbero dato alle fiamme il locale, che ha riportato ingenti danni.

Grazie all’impegno dell’imprenditore Angelo Antonio Ferrara, il bar era tornato ad essere un punto di riferimento per il quartiere, tant’è che i residenti hanno deciso di non stare con le mani in mano e dare una risposta concreta:

“Con il suo sorriso e la sua gentilezza, Angelo ha restituito a quel locale la bellezza delle cose semplici: un caffè, due parole, un momento di leggerezza che fa iniziare bene la giornata. Noi del quartiere siamo una comunità, e oggi più che mai ci stringiamo intorno ad Angelo per mandare un messaggio chiaro: la violenza non ci piega, ci unisce”.

L’incendio ha provato a spegnere tutto questo, ma la comunità non ci sta. Residenti e clienti hanno espresso vicinanza e sostegno all’imprenditore, lanciando anche una raccolta fondi per permettere al Prof Cafè di riaprire al più presto.

Le parole di Angelo Ferrara

Il titolare ha voluto ringraziare chi, in queste ore, si è stretto attorno a lui e al suo staff:

“Ringrazio ognuno di voi che, in questo momento particolare della nostra vita, ci sta dimostrando affetto sincero. La giusta forza per tornare in campo più forti di prima siete voi. VOI SIETE LA NOSTRA FORZA. A prestissimo con tutto lo staff del Prof Cafè, perché questo ve lo dobbiamo”.

La ferita lasciata dall’incendio è ancora aperta, ma la reazione immediata della comunità testimonia come il Prof Cafè non sia solo un bar, ma un luogo di identità e condivisione.