Reggio Calabria, incendiata la Torre Nervi: arrestato l’autore

Attimi di tensione nel primo pomeriggio di oggi, quando una violenta lite tra più persone è degenerata in un’aggressione sul lungomare. Intorno alle 14:30, una chiamata di emergenza ha allertato i Carabinieri della Compagnia di Reggio Calabria, segnalando lo scontro acceso tra i presenti.

I Carabinieri, giunti sul posto con tempestività e determinazione, hanno immediatamente riportato la situazione sotto controllo, identificando i litiganti ed evitando che la situazione degenerasse ulteriormente.

L’incendio alla Torre Nervi e l’arresto

Durante l’operazione, i militari hanno notato una colonna di fumo levarsi dal lido comunale in disuso. Senza esitazione, si sono diretti verso la struttura per accertare la natura dell’incendio.

Proprio in quel frangente, un uomo è stato sorpreso mentre usciva furtivamente dal lido. Il suo comportamento ha insospettito i Carabinieri, che lo hanno immediatamente bloccato. Dopo un vano tentativo di resistenza, il soggetto è stato immobilizzato e identificato.

Di fronte all’evidenza, ha confessato di aver appiccato il rogo come atto di vendetta nei confronti di altri presenti coinvolti nella lite.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e le indagini

L’intervento dei Vigili del Fuoco, allertati tempestivamente, ha permesso di domare le fiamme prima che potessero causare danni più estesi.

Il responsabile è stato condotto in caserma per ulteriori accertamenti e successivamente dichiarato in stato d’arresto per incendio doloso e resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’Arma dei Carabinieri, grazie alla sua costante attività di pronto intervento, ha garantito una risposta immediata ed efficace all’emergenza, prevenendo ulteriori rischi per la cittadinanza.

L’operazione si inserisce nell’impegno quotidiano delle forze dell’ordine per il controllo del territorio e la sicurezza pubblica.

Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e per l’uomo vale il principio di non colpevolezza fino a condanna definitiva.