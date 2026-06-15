Reggio, incidente nella notte: muore un 24enne

Nella tarda serata di ieri, intorno alle 23:30, in via San Sperato a Reggio Calabria, per cause ancora in corso di accertamento, un giovane di 24 anni a bordo di una moto ha perso il controllo dei veicolo andando infine a collidere, dopo l’impatto con un motociclo in sosta, violentemente contro un muretto.

A causa delle ferite riportate il centauro è deceduto poco dopo al GOM.

Sul posto, unitamente al 118, si è portata la Polizia Locale di Reggio Calabria. Contestualmente, dopo aver informato il magistrato di turno che ha assunto la direzione delle indagini, sono state avviate tutte le attività necessarie alla ricostruzione della dinamica del sinistro.

I veicoli coinvolti sono stati sequestrati.