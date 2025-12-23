Reggio, incidente stradale rocambolesco: coinvolte 8 autovetture

Un giovane, presumibilmente per la velocità elevata, ha perso il controllo del proprio autoveicolo ed è piombato su alcune vetture parcheggiate in via Aschenez. Ricoverato con fratture multiple

Polizia Locale: Rocambolesco incidente nella tarda serata. Coinvolte 8 autovetture.

Un incidente stradale autonomo si è verificato nella tarda serata di ieri nel centro di Reggio Calabria.

Un giovane, presumibilmente per la velocità elevata, ha perso il controllo del proprio autoveicolo ed è piombato su alcune vetture parcheggiate in via Aschenez (sette per la precisione) danneggiandole in maniera consistente.

Sul posto è intervenuta immediatamente la Polizia Locale che ha avviato tutti gli accertamenti del caso. Il conducente è stato soccorso dal 118 ed è stato ricoverato presso il Gom avendo riportato ferite multiple.

La Polizia Locale ha disposto gli accertamenti di rito per verificare il tasso alcolemico e l’eventuale intossicazione da sostanze psicotrope. Gli esiti non sono ancora noti.