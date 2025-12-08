Reggio, perde il controllo dell’auto e finisce in un dirupo: donna ritrovata dopo ore

La conducente è stata ricoverata al Gom con presunte fratture multiple ma non è in pericolo di vita

Spettacolare incidente nella mattinata di oggi a Gallina. Auto precipita in un dirupo. Polizia Locale a lavoro per la ricostruzione della dinamica.

Nella mattinata di oggi , intorno alle 9,15, nella frazione Gallina si è verificato uno spettacolare incidente stradale. Una donna, per cause ancora in corso si accertamento, ha perso il controllo del proprio veicolo e dopo aver percorso un tratto di banchina coperto da vegetazione, , è precipitata in una scarpata sottostante .

Secondo le prime ricostruzioni , a seguito delle fratture riportate, la malcapitata, una 65 enne del luogo, non ha potuto allertare i soccorsi ed è stra ritrovata solo alcune ore dopo. Sul posto sono poi intervenuti sia i Vigili del fuoco per recuperare l’utilitaria coinvolta nel sinistro, che il servizio 118.

La Polizia Locale , allertata intorno alle 13,45, sta procedendo ai rilievi del caso al fine della ricostruzione della spettacolare dinamica. La conducente è stata ricoverata al Gom con presunte fratture multiple ma non è in pericolo di vita.