Reggio, ‘Insieme per una Calabria senza glutine’. Falcomatà: ‘In città attivi 3 centri cottura’

“È sempre un piacere ospitare nel palazzo del Comune, sempre più casa dei cittadini, aperta e trasparente, iniziative di carattere sociale, culturale e, come in questo caso, di approfondimento scientifico. Saluto e ringrazio i promotori dell’Associazione Italiana Celiachia perchè grazie al loro, abbiamo l’occasione di approfondire un impegno, tramite un protocollo d’intesa, che punta a far conoscere e migliorare le pratiche alimentari, partendo dalle fasce più sensibili, come i giovani. Ci piace ricordare che il nostro impegno in questa direzione ci ha portato, nel corso degli anni, ad aprire tre centri cottura comunali, impegnati per le mense comunali, all’interno dei quali vengono attenzionate ogni esigenze alimentari dei nostri piccoli studenti, compresi quelli celiaci. Nel corso degli anni sono stati fatti molti passi in avanti, e questo tipo di esigenza alimentare si sta affrontando sempre meglio, sia dal punto di vista medico che nel settore del cibo. Questo è un tema che possiamo e dobbiamo continuare ad approfondire, attenzionando le istituzioni, anche regionali, facendoci supportare da chi, come l’Aic, è tra le più attive”.