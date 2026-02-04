Reggio, il sindaco metropolitano f.f. Versace incontra gli studenti del Piria-Ferraris-Da Empoli

Per l'occasione presenti anche giocatori della Reggina e cestisti della Viola basket

“Lo sport è una pratica di vita che resta per sempre. Nel nostro impegno quotidiano i veri insegnamenti di ogni disciplina sportiva ci parlano di: rispetto delle regole, rispetto verso l’avversario, correttezza, lealtà, sacrificio per raggiungere un obiettivo, ma anche di felicità, divertimento, delusione e voglia di ricominciare.

Abbiamo quindi accolto con grande piacere l’invito del vostro istituto scolastico, per questo incontro all’interno del nostro palazzo storico, durante il quale abbiamo ascoltato le testimonianze di chi pratica una disciplina sportiva, a tutti i livelli: dal calcio, alla pallacanestro, alle arti marziali, passando anche a chi deve gestire le tante situazioni sui campi, come gli arbitri.

E’ stata certamente una bella mattinata, durante la quale, mi auguro abbiate potuto conoscere meglio gli aspetti più interessanti dei campioni delle nostre squadre principali e non solo”.

Così il sindaco metropolitano facente funzioni di Reggio Calabria, Carmelo Versace, salutando gli studenti dell’Ite ‘Piria-Ferraris-Da Empoli’, presenti a Palazzo Alvaro, nel corso dell’incontro: ‘Sport e legalità, la morale dello sport’, promosso in occasione della ‘Settimana dello studente’.

Per l’occasione erano presenti i calciatori della Reggina Calcio: Mohamed Laaribi, Francesco Salandria e Gianpiero Bianchi; il cestista della Viola Basket: Fabrizio Macrillante; gli arbitri: Gaetano Massara, Francesco Cosso e Vincenzo Pedone; l’atleta Khald Hajar (arti marziali).