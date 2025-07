Nuovo infopoint sul lungomare, Falcomatà: ‘Più servizi per i turisti’ – FOTO

Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha visitato personalmente il nuovo infopoint turistico recentemente attivato sul Lungomare Italo Falcomatà, esprimendo grande soddisfazione per il servizio offerto.

Presente al sopralluogo anche il Consigliere delegato al Turismo Giovanni Latella.

L’infopoint del Lungomare rappresenta solo un tassello di una più ampia rete di servizi informativi che l’Amministrazione comunale sta realizzando.

«A breve attiveremo altri due punti strategici : uno presso la Stazione Lido , realizzato in collaborazione con Confcommercio , e l’altro sul Corso Garibaldi vicino Piazza De Nava – ha spiegato Falcomatà – Andranno ad affiancarsi a quello già esistente in Piazza Camagna , creando una vera e propria rete al servizio di turisti e residenti ».

Parallelamente agli infopoint, il Comune ha potenziato altri servizi essenziali per l’accoglienza turistica.

Falcomatà ha sottolineato l’importanza di queste infrastrutture per una città che punta sul turismo:

Il Sindaco ha poi voluto evidenziare il circolo virtuoso innescato dal crescente flusso turistico:

«Questa estate rappresenta per noi un importante banco di prova – ha concluso Falcomatà – Stiamo lavorando senza sosta per mostrare il volto migliore della nostra Reggio, ma per riuscirci davvero abbiamo bisogno della collaborazione di tutti: istituzioni, cittadini, associazioni e operatori del settore. Solo insieme possiamo essere all’altezza delle aspettative di chi sceglie la nostra città per le proprie vacanze».