Reggio, al via la due giorni dedicata alla memoria di Gino Zani

Il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, è intervenuto all’apertura della due giorni dedicata alla figura dell’ingegnere Gino Zani, tra le personalità ed i professionisti di maggiore spicco che hanno contribuito alla ricostruzione di Reggio Calabria dopo il sisma catastrofico del 1908.

L’iniziativa, promossa dagli ordini degli Architetti e degli Ingegneri di Reggio Calabria, unitamente all’ordine degli Ingegneri e Architetti della Repubblica di San Marino, con la collaborazione dell’Istituto Ingegnere Gino Zani e con il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, del Consiglio nazionale degli Ingegneri, della Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino, della Regione Calabria, della Città Metropolitana, della Città di Reggio Calabria, dell’Università “Mediterranea” e dell’Università degli studi della Repubblica di San Marino, si è tenuta presso la sala “Gilda Trisolini” di Palazzo Alvaro.

Carmelo Versace, nel corso del suo intervento, ha definito l’evento «un appuntamento molto importante e particolarmente sentito per la città», esprimendo un ringraziamento ai presidenti degli ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Reggio Calabria, Francesco Foti e Santina Dattola, e a tutti gli ospiti che hanno preso parte alla cerimonia. Quindi, ha sottolineato come «le due giornate seminariali rappresentino un momento di cultura e di confronto su temi attualissimi, come la resilienza e la capacità delle città di guardare al proprio avvenire», evidenziando come l’ingegnere Zani, già nella ricostruzione successiva al 1908, avesse «intuito la futura identità della città di Reggio».

«L’ingegno e l’opera di Zani – ha spiegato l’inquilino di Palazzo Alvaro – continuano a rappresentare un punto di riferimento per la comunità, realizzando quel ponte culturale che è più importante di qualsiasi altra opera infrastrutturale. Testimone ne è questo convegno e, per questo, ringrazio gli ordini professionali di San Marino e la segreteria di Stato sanmarinese per aver condiviso questo momento significativo per Reggio Calabria ed il suo territorio metropolitano».

L’evento dedicato a Gino Zani si articola in due giornate di seminari, momenti espositivi e visite guidate agli edifici legati al lavoro dell’ingegnere. Nel corso della cerimonia inaugurale sono intervenuti, fra gli altri, il sindaco facente funzioni di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, Francesco Foti e Santina Dattola, rispettivamente presidenti degli ordini Ingegneri e degli Architetti di Reggio Calabria, Marino Casagrande, presidente dell’ordine degli Ingegneri ed Architetti della Repubblica di San Marino, Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura nella Repubblica di San Marino, e Antonio Taccone, prorettore dell’Università “Mediterranea”.