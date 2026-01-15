Reggio, ‘Hai freddo? Prendilo’: in centro città l’iniziativa solidale di NFP – FOTO

Giubbotti e vestiario in giro per le vie del centro città: 'Doniamo calore a chi ne ha più bisogno'

Un’iniziativa solidale che sta suscitando la curiosità e l’attenzione dei cittadini. In queste ore, nel centro della città, sono apparsi numerosi vestiti appesi in vari punti strategici: giubbotti, piumini, felpe e pile, pronti ad essere presi da chi ne ha bisogno. Un gesto semplice, ma che porta un messaggio di grande solidarietà.

Ogni abito è accompagnato da un cartello che spiega il senso dell’iniziativa:

“Hai freddo? Prendilo! Vuoi aiutarci? Lasciane uno!”. L’invito è quello di donare un capo d’abbigliamento per chi ne ha più bisogno, soprattutto in queste notti fredde che caratterizzano il periodo invernale.

L’iniziativa è promossa dal Nuovo Fronte Politico (NFP), che ha deciso di lanciare la campagna di solidarietà per rispondere alle esigenze di chi si trova in difficoltà. I vestiti sono distribuiti in punti visibili della città, e chiunque, in difficoltà, può prendere un indumento caldo senza alcun vincolo.

Un’iniziativa che non solo aiuta a combattere il freddo ma che si fa portatrice di un messaggio più grande: l’importanza di fare comunità, di aiutarsi a vicenda nei momenti di necessità.

L’iniziativa, che si sta diffondendo rapidamente, dimostra come anche la città di Reggio Calabria sappia rispondere con concretezza e umanità a chi ha bisogno. Un invito a tutti i cittadini a partecipare, per rendere questa iniziativa ancora più grande, donando non solo vestiti, ma anche un po’ di speranza.