Intermodalità a Reggio: allo studio il progetto per collegare l’aeroporto al porto di Villa

A Palazzo Alvaro una riunione tecnica, alla presenza dei progettisti, per un'analisi degli esiti del progetto che prevede nuovi collegamenti per gli snodi principali della città

A Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana di Reggio Calabria, è stato illustrato il progetto di fattibilità per migliorare l’intermodalità e l’accessibilità all’Aeroporto dello Stretto “Tito Minniti”. Il piano prevede nuovi collegamenti tra lo scalo aeroportuale, la linea ferroviaria, il centro cittadino e il porto di Villa San Giovanni.

L’iniziativa punta a ottimizzare i flussi di trasporto per chi arriva in città via ferrovia, automobile o altri mezzi, con particolare attenzione ai collegamenti dal versante tirrenico, ionico e dalla Sicilia.

I dettagli della riunione

La presentazione è stata coordinata da:

Lorenzo Benestare , dirigente del settore Viabilità della Città Metropolitana

, dirigente del settore Viabilità della Città Metropolitana Giuseppe Amante, responsabile del progetto

Tra i presenti all’incontro:

Giuseppe Falcomatà , sindaco metropolitano

, sindaco metropolitano Carmelo Versace , vicesindaco

, vicesindaco Giusy Caminiti , sindaca di Villa San Giovanni

, sindaca di Villa San Giovanni Paolo Malara e Francesco Costantino, assessori del Comune di Reggio Calabria

Un nuovo sottopasso per il porto di Villa San Giovanni

Uno degli aspetti più rilevanti del progetto riguarda il porto di Villa San Giovanni: è stata illustrata una soluzione per bypassare il traffico attuale, che oggi attraversa il centro cittadino fino agli imbarchi privati. Il piano prevede la realizzazione di un sottopasso tra la stazione ferroviaria e gli invasi portuali, riducendo così la congestione viaria.

Il ruolo della Città Metropolitana e i finanziamenti del MIT

La Città Metropolitana di Reggio Calabria, in qualità di Ente attuatore, ha ricevuto fondi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) per la redazione del progetto di fattibilità.

L’elaborazione tecnica è stata affidata, a seguito di un bando pubblico, al consorzio “RINA e Artuso Associati”, rappresentato da:

Sara Fozza , capo progetto

, capo progetto Amedeo Aita , direttore commerciale RINA

, direttore commerciale RINA Giovanni Artuso

Prossimi passi: finanziamenti e appalto integrato

Il progetto è ancora in fase di sviluppo e potrà essere integrato e modificato sulla base delle esigenze che emergeranno dai prossimi incontri con operatori e tecnici del settore.

Una volta individuate le fonti di finanziamento più adatte, si procederà alla selezione pubblica dell’impresa che si aggiudicherà l’appalto integrato, con il compito di realizzare il progetto esecutivo e avviare i lavori.