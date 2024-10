Tutto pronto per la Première di Dattilo, Quattrone: ‘Immagini che parleranno della nostra terra’

Manca ormai poco alla première del trailer del film d’animazione “Dattilo”, il cartone disegnato e diretto dall’animatore 2d e regista reggino Claudio Quattrone.

A pochi giorni dall’evento di Pentedattilo l’autore e regista reggino si sofferma ai microfoni di Citynow per raccontare l’evoluzione del progetto ‘Dattilo’.

Dichiara Quattrone:

“Il progetto di Dattilo nasce più o meno due anni e mezzo fa , quando ho avuto modo di iniziare lo sviluppo di questo cartone animato. Abbiamo scritto la storia, ci siamo inventati i personaggi, le ambientazioni, ci siamo ispirati totalmente al borgo calabrese Pentidattilo, che è caratteristico perché c’è questa gigantesca montagna a forma di mano. Insieme a un mio collaboratore, Domenico Russo, abbiamo estrapolato tutta la concept art , l’arte derivata appunto dalle fotografie che abbiamo preso come ispirazione, come riferimento di Pentedattilo. Quindi abbiamo trasformato in cartone animato tutte le casine, tutti i vicoli, la chiesa. Abbiamo rifatto anche il castello, perché adesso del castello esistono solo dei ruderi. Però ci siamo immaginati come potesse essere nel Medioevo e l’abbiamo ripreso nel suo splendore”.

Claudio a suo tempo ha scelto di sposarsi nella piccola chiesa di Pentedattilo, è legato a doppio filo con il borgo ed ha trasformato in forma filmica il suo amore per questa comunità:

“La storia di Dattilo nasce dal voler trasformare in forma cartoonesca, in forma magica, questa montagna a forma di mano. Nel nostro cartone animato è una montagna che raccoglie l’amore degli abitanti che si sposano, perché coloro che si sposano in questo borgo devono andare a toccare la montagna. La montagna magica raccoglie questo amore degli abitanti lo trasforma sotto forma di energia vitale per il paese, far sbocciare i fiori, far crescere gli alberi, rinvigorire i corsi d’acqua. Una sorta di morale secondo cui attraverso l’amore degli abitanti si sostenta questo paese. In questo contesto nasce il nostro protagonista che si chiama Andrea, che è innamorato della sua migliore amica, Francesca, quindi sogna di andare a toccare la montagna magica con Francesca, di sposarla. Ma Francesca è innamorata di Damiano, quindi è una sorta di racconto di un amore non corrisposto”.