Reggio, Polizia Locale e irrogazione indiscriminata di sanzioni. Sera (Cisl FP), ‘Accolte le nostre istanze’
"Illegittime le sanzioni sui rifiuti senza trasgressore certo". Prosegue lo stato di agitazione di CISL e CGIL
10 Aprile 2026 - 19:33 | Comunicato
Il segretario generale Cisl Fp Vincenzo Sera, in una nota comunica che:
“È stata emanata nella giornata dell’otto aprile u.s. una nota da parte dei funzionari del comando che chiarisce in modo inequivocabile quanto da sempre sostenuto con fermezza da Cisl Fp e da tutto il personale della polizia municipale di Reggio Calabria, in merito all’illegittimità di una parte dell’ordine di servizio del mese di febbraio a firma del dirigente, nella quale si prevedeva l’irrogazione indiscriminata di sanzioni a carico di trasgressori non individuati in materia di errato conferimento dei rifiuti urbani”.
Si è conclusa dunque la vicenda sulle contestate sanzioni irrogate senza l’individuazione del responsabile da parte della stessa Polizia Locale. Il Comando ha di fatto accolto le osservazioni del sindacato in materia di rifiuti urbani.
Il sindacato, si legge nella nota:
“Attraverso reiterate istanze e formali diffide, ha costantemente ribadito che le sanzioni non possono essere irrogate in assenza di una chiara e inequivocabile individuazione del nesso di causalità tra la condotta e il soggetto trasgressore, escludendo qualsiasi presunzione di responsabilità a carico del proprietario o del conduttore dell’immobile.
Si conclude così positivamente una delle vertenze promosse dal sindacato a tutela del personale, con il ripristino della legalità e del rispetto della normativa vigente. Si esprime, inoltre, un sentito ringraziamento all’avvocato Giuseppe Mazzotta per il contributo professionale prestato”.
Nonostante la recente vittoria, prosegue Sera:
“Prosegue, senza soluzione di continuità, lo stato di agitazione proclamato unitamente alla Cisl; si resta in attesa di una tempestiva convocazione da parte dell’Amministrazione comunale, al fine di affrontare e risolvere le ulteriori criticità che continuano a gravare sul personale della polizia municipale. La Cisl Fp, continuerà senza sosta nell’azione di tutela dei propri dirigenti sindacali, dei propri iscritti e di tutti i lavoratori in tutti le sedi”.