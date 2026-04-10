Reggio, Polizia Locale e irrogazione indiscriminata di sanzioni. Sera (Cisl FP), ‘Accolte le nostre istanze’

Il segretario generale Cisl Fp Vincenzo Sera, in una nota comunica che:

Si è conclusa dunque la vicenda sulle contestate sanzioni irrogate senza l’individuazione del responsabile da parte della stessa Polizia Locale. Il Comando ha di fatto accolto le osservazioni del sindacato in materia di rifiuti urbani.

Il sindacato, si legge nella nota:

“Attraverso reiterate istanze e formali diffide, ha costantemente ribadito che le sanzioni non possono essere irrogate in assenza di una chiara e inequivocabile individuazione del nesso di causalità tra la condotta e il soggetto trasgressore, escludendo qualsiasi presunzione di responsabilità a carico del proprietario o del conduttore dell’immobile.