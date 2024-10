A Reggio Calabria la conferenza per i docenti di inglese “A World of Difference”

Un mondo consapevole della propria complessità, che includa la diversità come valore aggiunto, è un obiettivo ambizioso, ma che oggi appare sempre più raggiungibile.

E da dove partire se non dall’educazione?

L’International House British School di Reggio Calabria, in collaborazione con Cambridge Assessment English e Cambridge University Press, presenta l’annuale conferenza rivolta ai Docenti di Lingua Inglese della scuola Primaria e Secondaria, che si terrà il 2 Dicembre 2017, dalle ore 8:15, presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria.

Il tema di quest’anno, racchiuso nel titolo “A World of Difference”, nasce dal desiderio di creare un terreno favorevole allo sviluppo e alla collaborazione, contribuendo all’arricchimento professionale di chi insegna la Lingua Inglese.

Interventi e workshops interattivi, tenuti da esperti del settore, affronteranno una ricca varietà di argomenti, rispondendo così, in maniera diversificata, a esigenze e curiosità dei Docenti di diverso ordine e grado.

Tra i temi affrontati spiccano: come affrontare disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia), l’utilizzo della tecnologia nelle classi, informazioni specifiche sul Test IELTS e sugli esami Young Learners Cambridge.

Durante il coffee break sarà inoltre possibile visionare specifiche “postazioni”, differenziate tra Scuola Primaria e Secondaria, in cui esperti formatori della IH British School condivideranno le proprie esperienze, fornendo informazioni su un’ampia varietà di idee e risorse pratiche utilizzabili da subito in classe.

Tra gli ospiti che parteciperanno alla conferenza, Jon Hird, dall’Università di Oxford, esperto in disturbi dell’apprendimento, risponderà al quesito su come affrontare la dislessia, condividendo la propria esperienza in merito a un disturbo sempre più consapevolizzato, Sarah Ellis, Cambridge Assessment English, darà supporto riguardo i nuovi tools digitali ed illustrerà le ultime novità sull’aggiornamento degli esami Young Learners di Cambridge, Flo Feast, IH Accademia Britannica Rome, fornirà informazioni dettagliate sul test IELTS che a partire da gennaio 2018 potrà essere nuovamente sostenuto a Reggio Calabria e Sanchia Rodruigues, Docente presso l’IH British School RC, suggerirà delle attività pratiche e divertenti da utilizzare in classe, con lo scopo di facilitare il lavoro del Docente.

Questo e molto altro caratterizzerà un’esperienza da non perdere, formativa e divertente al tempo stesso, con lo scopo di muovere un passo verso “A world of difference”!

La partecipazione alla Conferenza è gratuita, ma la disponibilità di posti è limitata ed è necessaria l’iscrizione. L’iscrizione potrà essere effettuata attraverso:

Il sito IH British School: britishschoolrc.com

La piattaforma SOFIA (Sistema Operativo per la formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti).

Maggiori informazioni ed il programma completo della Conferenza sono disponibili sul sito IH British School.

L’International House British School di Reggio Calabria, in qualità di membro associato AISLI, è accreditata dal MIUR per la formazione del personale della scuola. La partecipazione alla Conferenza (presente anche sul portale SOFIA) dà diritto ad un certificato di frequenza valido per l’Esonero Ministeriale.