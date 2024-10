Reggio Calabria, ecco la prima mappa tattile della città

Un totem tridimensionale in plexiglas con la mappa tattile del centro cittadino per consentire le modalità esplorative, attraverso il linguaggio braille, anche ai cittadini e ai turisti con disabilità visive. E’ l’iniziativa promossa dal Rotary Reggio Calabria Nord in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria e con la locale sezione dell’Unione Italiana Ciechi.

La mappa verrà posizionata a piazza Duomo e presentata alla comunità cittadina mercoledì 21 febbraio alle ore 16,30, in occasione della giornata nazionale del braille.

All’iniziativa saranno presenti il Presidente del Rotary Club Reggio Calabria Nord Gabriella Caridi, il Presidente Unione Italiana Ciechi Sezione di Reggio Calabria Paolo Marcianò e il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.