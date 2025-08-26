Reggio, ‘La Vedova Allegra’ chiude il Cilea Festival: ingresso libero all’Arena
Spettacolo gratuito con orchestra sinfonica e grandi interpreti
26 Agosto 2025 - 09:31 | Comunicato Stampa
Quando si parla di operetta il primo titolo che viene in mente è “La Vedova Allegra” di Franz Lehár, l’opera che più di ogni altra riesce ad appassionare anche chi non frequenta abitualmente le sale di teatro lirico. Dopo l’enorme successo della “Cavalleria Rusticana” di sabato scorso, la lirica torna in Arena con un appuntamento di altissimo livello.
L’operetta in tre parti vedrà sul palco numerosi artisti di prestigio internazionale e tanti interpreti locali nei ruoli secondari. Un evento importante per il pubblico reggino, che potrà assistere a uno spettacolo nella sua forma più completa, accompagnato dal suono di una grande orchestra sinfonica dal vivo, occasione rara per questo repertorio.
Il cast e la produzione
Sotto la direzione del M° Claudio Cohen e con la regia di Antoniu Zamfir, il cast sarà composto da:
- Hanna Glawari – Marily Santoro
- Danilo Danilowitsch – Raffaele Facciolà
- Valencienne – Eleonora Pisano
- Camille de Rossillon – Davide Benigno
- Mirko Zeta – Enzo Crucitti
- Njegus – Gigi Miseferi
Completano il cast: Angelo Mazza (Cascada), Domenico Paviglianiti (Raoul de St-Brioche), Daniele Muscolino (Bogdanowitsch), Maria Antonietta Corradino (Sylviane), Giuseppe Taverriti (Kromow), Delia Mazzamati (Olga), Demetrio Marino (Pritschitisch), Milena Calarco (Praskowia).
Les Grisettes: Anna Maria Casile, Angela Marcianò, Katia Fassari, Mariagrazia Costantino, Alessia Giardini, Marina Spinelli.
Prima ballerina: Samuela Piccolo.
Corpo di ballo: Sofia Faucitano e Francesca Assumma.
Coro Lirico “F. Cilea” diretto dal M° Bruno Tirotta.
Staff tecnico e artistico:
- Direttore di Palcoscenico: Grazia Maria Danieli
- Assistente alla Regia: Carlo Colico
- Coreografa: Samuela Piccolo
- Costumi: Sartoria Stile d’Epoca
- Costumista: Renee Bruzzese
- Graphic Design: Manuela Turano
- Trucco e Parrucco: Alfredo Danese
- Responsabile di Produzione: Angela Battaglia
- Allestimenti: MG Company
- Audio, Video e Luci: DJ Dama
Un grande evento al Cilea Liric & Classic Music Festival
“Lirica in Arena 2025”, con la Direzione Artistica di Alessandro Tirotta, chiude il Cilea Liric & Classic Music Festival. La produzione è affidata all’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria.
L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 22.00 con ingresso libero. Un appuntamento da non perdere per gli amanti dell’opera e della tradizione musicale reggina.